Телеканал «360»: в Москве ребенок пять дней провел один в запертой квартире

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23 ноября 2020, 15:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: телеканал "360"

полицейский, Dmitry Golubovich/Global Look Press

В понедельник, 23 ноября, в СМИ поступила информация о том, что в одной из квартир, расположенных в доме на западе Москвы, десятилетний мальчик в течение пяти дней находился один в запертой квартире.

Как сообщают сотрудники телеканала "360", ссылаясь на источник в правоохранительных органах столицы, в течение пяти дней мать ребенка не появлялась дома. Полицию вызвали обеспокоенные соседи. Журналисты уточняют, что женщина ведет "аморальный образ жизни" и не ходит на работу. В настоящий момент ее ищут.

Мальчика доставили в филиал Детской городской больницы номер 9. Обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители.