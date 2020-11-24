Администрация Колпинского района: захвативший детей в заложники мужчина состоял на учете у психиатра

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24 ноября 2020, 15:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Фонтанка

машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В администрации Колпинского района Петербурга заявили, что захвативший детей в заложники в Колпино мужчина состоял на учете у психиатра, а несколько недель назад у него было "пограничное состояние".

Отмечается, что у матери детей нет проблем с психикой. Подчеркивается также, что когда у мужчины возникло "пограничное состояние", его направили в медучреждение, где специалисты дали ему рекомендации по приему необходимых препаратов.

Уточняется, что никто не знает, пил ли гражданин лекарства. В настоящий момент на месте захвата детей работает спецназ, также там находится глава администрации района.