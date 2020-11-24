ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Администрация Колпинского района: захвативший детей в заложники мужчина состоял на учете у психиатра

, 15:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Фонтанка

Администрация Колпинского района: захвативший детей в заложники мужчина состоял на учете у психиатра
машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В администрации Колпинского района Петербурга заявили, что захвативший детей в заложники в Колпино мужчина состоял на учете у психиатра, а несколько недель назад у него было "пограничное состояние".

Отмечается, что у матери детей нет проблем с психикой. Подчеркивается также, что когда у мужчины возникло "пограничное состояние", его направили в медучреждение, где специалисты дали ему рекомендации по приему необходимых препаратов.

Уточняется, что никто не знает, пил ли гражданин лекарства. В настоящий момент на месте захвата детей работает спецназ, также там находится глава администрации района.

ЕТ

В мире

WarGonzo: Донбасс может стать следующим после Карабаха регионом, где вспыхнут активные бои

Прогноз: после конфликта в Карабахе война в Донбассе вспыхнет с новой силой

Донбасс может стать следующим после Нагорного Карабаха регионом, где вспыхнут активные боевые действия. Соответствующий прогноз высказан в публикации, появившейся в Telegram-канале проекта WarGonzo.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью