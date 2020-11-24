Очевидец рассказал, что происходит на месте захвата в заложники шестерых детей в пригороде Петербурга
24 ноября 2020, 14:45[ «Аргументы Недели» ]
Очевидец днем во вторник, 24 ноября, рассказал, что происходит на месте захвата детей в заложники в пригороде Петербурга. По словам источника, гражданин поссорился с женой и решил ей отомстить.
Как утверждает очевидец, петербуржец Денис Б. заподозрил свою супругу в измене и начал крушить квартиру. Женщина выбежала из дома, после чего мужчина решил взять в заложники шестерых детей, которым от трех до 15 лет.
Отмечается, что несовершеннолетние находятся в квартире на первом этаже. Источник сообщил kp.ru, что на место прибыл микроавтобус с людьми в форме, вероятно будет проводиться захват. По словам свидетеля, гражданин нецензурно выражается и кричит: "Убью всех".
Есть информация о том, что петербуржец готов отпустить детей в обмен на супругу.
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