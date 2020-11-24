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На захватившего детей в пригороде Петербурга мужчину заявила в полицию супруга

, 14:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

На захватившего детей в пригороде Петербурга мужчину заявила в полицию супруга
машина полиции, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Осведомленный источник в экстренных службах днем во вторник, 24 ноября, сообщил, что на захватившего в заложники шестерых детей в пригороде Санкт-Петербурга мужчину заявила в полицию его супруга.

Согласно последней информации, гражданин, который заперся в квартире на улице Пролетарская вместе с детьми и угрожает им убийством, находится в состоянии алкогольного опьянения. Подчеркивается, что пока мужчина не выдвигает никаких требований.

Ранее сегодня стало известно, что сотрудники полиции ведут переговоры с петербуржцем, захватившим шестерых несовершеннолетних.

ЕТ

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