На захватившего детей в пригороде Петербурга мужчину заявила в полицию супруга
24 ноября 2020, 14:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Осведомленный источник в экстренных службах днем во вторник, 24 ноября, сообщил, что на захватившего в заложники шестерых детей в пригороде Санкт-Петербурга мужчину заявила в полицию его супруга.
Согласно последней информации, гражданин, который заперся в квартире на улице Пролетарская вместе с детьми и угрожает им убийством, находится в состоянии алкогольного опьянения. Подчеркивается, что пока мужчина не выдвигает никаких требований.
Ранее сегодня стало известно, что сотрудники полиции ведут переговоры с петербуржцем, захватившим шестерых несовершеннолетних.
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