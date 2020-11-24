Четыре человека погибли в Крыму при столкновении легковушки и троллейбуса
24 ноября 2020, 12:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В районе Ангарского перевала в Крыму во вторник случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и троллейбуса. В результате данной аварии погибли четыре человека.
В пресс-службе МВД по Республике Крым уточнили, что водитель ВАЗ-2109 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с троллейбусом, который поднимался к перевалу. Жертвами ДТП стали четверо мужчин, находившихся в легковушке.
В ведомстве подчеркнули, что в троллейбусе ни один человек не пострадал. В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка.
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