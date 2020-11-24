Пьяный водитель, сбивший в Хабаровске отца и сына, осужден на девять лет

Аргументы Недели → Происшествия 13+

24 ноября 2020, 09:44 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В суде Индустриального района Хабаровска завершился процесс над виновником смертельного ДТП, в результате которого погибли отец и сын. Трагедия произошла 6 июня.

В ходе заседания было установлено, что фигурант неоднократно игнорировал правила дорожного движения, а также дважды лишался водительского удостоверения за вождение в нетрезвом виде. На третий раз такая выходка стоила двум людям жизни.

Свою вину подсудимый отрицать не стал. Он отказался от дачи показаний, заявив, что ранее все подробно рассказал следователям.

Они, в свою очередь, установили, что подсудимый 6 июня на Toyota Premio ехал по улице Лейтенанта Орлова в сторону улицы Волочаевская. У перекрестка с улицей Павловича он решил проскочить на желтый свет светофора. Торопясь, он задел такси и потерял контроль над управлением. Машина рванула к остановке, где отец с сыном ожидали автобус. Toyota перевернулась и на тротуаре проскользила на крыше несколько метров, наехав на людей. Пятилетний мальчик погиб на месте, его отец скончался во второй краевой больнице спустя несколько часов.

Потерпевшая, которую пьяный лихач лишил мужа и сына, узнала о трагедии случайно. Она проезжала мимо остановки на автобусе и увидела спецмашины и суету. Горожанка подошла узнать, что произошло. Тогда она и обнаружила тело своего сына. Супруг на тот момент уже находился в медучреждении.

- Учитывая тяжесть совершенного преступления, и тот факт, что в результате совершения подсудимым преступления погибло два человека, суд пришел к выводу, что исправление подсудимого, а также достижение цели уголовного наказания возможно только при лишения свободы и лишения прав, - помощник прокурора Индустриального района Хабаровска сказала Анастасия Головина.

Виновника аварии обвинили по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц. Максимальное наказание по этой статье – 15 лет, как по статье об убийстве. Суд учел, что это первая судимость хабаровчанина, а потому назначил ему девять лет колонии общего режима.

- Я вину свою признаю в полном объеме, раскаиваюсь, конечно, за данное преступление. Если бы я мог что-то исправить, я бы многое хотел бы исправить. Приношу свои искренние соболезнования семье потерпевших, за то горе, что я принес им. Извините меня, я этого не хотел, - сказал в зале суда виновник страшной аварии.