Пропавшую во время прогулки в Воронеже 11-летнюю девочку нашли живой
24 ноября 2020, 09:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: Вести Воронеж
В Воронеже живой была найдена одиннадцатилетняя девочка Полина А., которая ранее пропала во время прогулки. Местонахождение ребенка удалось установить вечером в минувший понедельник, 23 ноября.
Известно, что вчера около полудня девочка вышла на прогулку на улице Домостроителей, однако домой так и не вернулась. Родители ребенка забили тревогу. Согласно последней информации источников, несовершеннолетнюю искали в течение десяти часов.
В настоящий момент журналисты уточняют, где именно все это время находилась девочка.
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