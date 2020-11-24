Пропавшую во время прогулки в Воронеже 11-летнюю девочку нашли живой

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24 ноября 2020, 09:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вести Воронеж

девочка на дороге, pixabay.com

В Воронеже живой была найдена одиннадцатилетняя девочка Полина А., которая ранее пропала во время прогулки. Местонахождение ребенка удалось установить вечером в минувший понедельник, 23 ноября.

Известно, что вчера около полудня девочка вышла на прогулку на улице Домостроителей, однако домой так и не вернулась. Родители ребенка забили тревогу. Согласно последней информации источников, несовершеннолетнюю искали в течение десяти часов.

В настоящий момент журналисты уточняют, где именно все это время находилась девочка.