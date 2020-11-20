Похищенного два месяца назад во Владимирской области 7-летнего мальчика нашли благодаря информации из даркнета

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20 ноября 2020, 10:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: Telegram-канал 112

Похищенного в сентябре во Владимирской области 7-летнего мальчика нашли благодаря информации из даркнета. Семилетний малыш, к счастью здоров. Родители сходили с сыном к врачам. Отец ребенка Александр Роговцев рассказал, что у сына все хорошо.

Савелий здоров, вес не потерял, нормальный ребенок. Освобожденный малыш обрадовался встрече с мамой и папой.

По словам Роговцева-старшего, все верили, что найдут ребенка. Мальчик рассказал родителям и следствию, что он возвращался из школы, на автобусной остановке возле дома его затолкал в автомобиль незнакомый мужчина. Об исчезновении ученика первого класса полиция во Владимирской области сообщила 28 сентября.

Оперативники задержали похитившего мальчика 26-летнего жителя деревни Макариха Камешковского района Владимирской области 19 ноября. Он удерживал ребенка в своем частном доме.

Задержать злоумышленника помогла полиции полученная по каналам Интерпола информация из даркнета — теневого сегмента Сети. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в публикациях в теневом сегменте сети Интернет говорилось о мужчине, который удерживает у себя дома ребенка. Полиция проверила данные и нашла ребенка.

Пятилетняя девочка, которая пропала в четверг, 19 ноября в районе Теплотехнического института в Челябинске, нашлась живой и невредимой.