Пропавшая в Челябинске пятилетняя девочка, которую искали всю ночь, нашлась живой и здоровой

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20 ноября 2020, 09:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

фото из соцсети ВКонтакте

Пятилетняя девочка, которая пропала в четверг, 19 ноября в районе Теплотехнического института в Челябинске, нашлась живой и невредимой. Ребенок пропал вчера около 18 часов возле дома номер 4а по улице Кирова.

Малышку искали родители, полиция и волонтеры всю ночь и до обеда пятницы. Температура воздуха в ночь на 20 ноября в Челябинске понижалась до минус 8 градусов.

Рядом с Теплотехническим институтом были развернуты два оперативных штаба. Волонтеры расклеивали объявления о поиске девочки, прочесали дворы радиусом четыре километра от места пропажи ребенка, а также набережную реки Миасс. Также они просмотрели записи камер видеонаблюдения в этом периметре.

Сегодня девочка сама вышла из седьмого подъезда дома, в котором живет с родителями. В полиции отрабатывали версию с похищением ребенка. По данным источников URA.RU, ребенка подобрали соседи, которые не знали, что девочку разыскивали родители. Руководитель поискового отряда «Легион Спас» Татьяна Гроза , сообщила URA.RU, что девочка найдена, в отношении ее противоправных действий совершено не было.

Родители оставили дома маленькую Ксюшу одну на несколько минут, а она ушла из квартиры. Ребенок ушел из дома в первый раз, никаких скандалов в семье не было, пишут в соцсетях.