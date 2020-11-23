Один человек погиб в результате ДТП под Саратовом

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23 ноября 2020, 21:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

скорая помощь, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В понедельник, 23 ноября, на трассе в Саратовской области произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате данной аварии погиб один человек, а еще четверо пострадали.

Авария случилась около 19.00 по местному времени (18.00 по Москве) на автодороге Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград неподалеку от поворота на село Осиновка Энгельсского района.

Установлено, что водитель 1987 года рождения, находившийся за рулем автомобиля ВАЗ-2107, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другой отечественной машиной под управлением мужчины 1959 года рождения. В результате ДТП водитель второго автомобиля скончался на месте. Трамвы получили пассажир ВАЗ-2107 и пассажиры другого транспортного средства.