Один человек погиб в результате ДТП под Саратовом

23 ноября 2020, 21:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В понедельник, 23 ноября, на трассе в Саратовской области произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате данной аварии погиб один человек, а еще четверо пострадали.
Авария случилась около 19.00 по местному времени (18.00 по Москве) на автодороге Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград неподалеку от поворота на село Осиновка Энгельсского района.
Установлено, что водитель 1987 года рождения, находившийся за рулем автомобиля ВАЗ-2107, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другой отечественной машиной под управлением мужчины 1959 года рождения. В результате ДТП водитель второго автомобиля скончался на месте. Трамвы получили пассажир ВАЗ-2107 и пассажиры другого транспортного средства.
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