В Оренбургской области пять человек погибли в результате ДТП

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23 ноября 2020, 17:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

шина автомобиля, pixabay.com

В Оренбургской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых иномарок. В результате столкновения автомобилей погибли пять человек, а еще один получил травмы.

В МВД уточнили, что ДТП случилось на 198-м километре трассы "Оренбург – Самара". Известно, что пострадавший в аварии человек был доставлен в медицинское учреждение. Информации о состоянии госпитализированного гражданина пока не поступало.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают точные причины и обстоятельства аварии.