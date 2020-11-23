Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Казани, погиб один человек

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23 ноября 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

машина ДПС, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В понедельник, 23 ноября, водитель, находившийся в состоянии опьянения, спровоцировал дорожно-транспортное происшествие с шестью автомобилями в Казани. В результате случившегося погиб один человек.

В МВД по Татарстану уточнили, что авария случилась сегодня утром напротив дома №79 на улице Чистопольская. Нетрезвый гражданин, находившийся за рулем иномарки, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с другими автомобилями.

В результате ДТП водитель одной из машин – 37-летний мужчина – скончался на месте. Виновник происшествия и еще один автомобилист получили травмы.