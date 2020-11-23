На Кубани в аварии чуть не пострадал младенец

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23 ноября 2020, 13:27 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

ГИБДД по Краснодарскому краю

В воскресенье, 22 ноября, на трассе Краснодар-Ейск произошла авария, в которой пострадало три человека, в числе которых пятимесячный младенец.



В краевом ГИБДД рассказали, что 26-летняя водитель "Mitsubishi Colt" разогналась, но потеряла управление и слетела на обочину, в результате чего машина опрокинулась. Машина получила серьёзные повреждения, водитель и 28-летний пассажир пострадали, а находившийся в автолюльке младенец не получил серьёзных травм.



Ранее "Аргументы Недели" рассказывали об аварии в Сочи — столкнулись "лоб в лоб" "семёрка" и внедорожник. Отечественный автомобиль сильно пострадал.