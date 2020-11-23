В Сочи произошла авария с

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23 ноября 2020, 11:14 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

ЧП СОЧИ

Вчера, 22 ноября, в Сочи на улице Яна Фабрициуса произошло лобовое столкновение ВАЗ 2107 и "Mercedes Gelandewagen".



По предварительным данным, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с отечественным автомобилем. Информации о пострадавших нет, однако на кадрах с места происшествия видно, что "семёрка" получила большой урон.



Ранее "Аргументы Недели" писали о том, что в Сочи на движущийся автомобиль рухнуло дерево. Машине выбило стекло и помяло крышу. Кроны растения, кроме того, зацепили два припаркованных рядом авто.