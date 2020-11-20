В Сочи на едущий автомобиль рухнуло дерево

20 ноября 2020, 11:14[ «Аргументы Недели. Кубань» ]
Вечером 19 ноября в Сочи, в микрорайоне Кудепста, на движущийся автомобиль упало дерево. Машину придавило и спасателям пришлось распиливать дерево, чтобы освободить легковой автомобиль из "плена".
Очевидцы сообщают, что ствол пробил лобовое стекло автомобиля и оставил вмятину на крыше. Кроме того, ветви дерева затронули два припаркованных авто. Машины получили повреждения, однако из людей никто не пострадал.
Ранее "Аргументы Недели" писали об аварии в Белореченском районе, в результате которой пострадала женщина. Легковой автомобиль не уступил дорогу "КАМАЗу" и тот протаранил его в бок.
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