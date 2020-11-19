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19 ноября 2020, 13:33 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

пресс-служба "Кубань-СПАС"

В Белореченском районе Краснодарского края произошло ДТП с участием грузовика. Легковой автомобиль не уступил "КАМАЗу" дорогу, из-за чего и произошла авария.



Женщину, которая находилась за рулём легковой иномарки, госпитализировали с различными травмами. Её машина сильно пострадала от удара и отлетела в дорожный знак. В госпитализации врачам помогли спасатели — уложили пострадавшую на носилки. Дочь женщины сидела на пассажирском кресле и не пострадала только чудом, - рассказали в пресс-службе "Кубань-СПАС".



Ранее "Аргументы Недели" рассказывали об аварии в Славянском районе. Водитель "ГАЗели" не справился с управлением, влетел в светофор и погиб на месте.