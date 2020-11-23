В Йошкар-Оле будут судить женщину, похитившую весной из роддома ребенка

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении женщины, похитившей новорожденную девочку из роддома в Йошкар-Оле весной текущего года, когда ее мать вышла из палаты на процедуры.
Уточняется, что заместитель прокурора Республики Марий Эл утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летней женщины, которая обвиняется в похищении человека.
Напомним, похищение младенца было совершено 23 марта. В поисках новорожденного участвовали сотрудники полиции, а также около сотни волонтеров не только из Марий Эл, но и из других регионов. Ребенок был найден живым в квартире у 33-летней женщины. Обвиняемая в похищении гражданка была арестована.
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