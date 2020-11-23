Опубликовано видео массовой драки из-за ссоры в родительском чате в Петербурге

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23 ноября 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360tv.ru

мигалка, фото: pixabay.com

В распоряжение СМИ попали кадры с камер наружного видеонаблюдения, на которых запечатлен момент массовой драки в одном из дворов в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Инцидент произошёл вечером в субботу, 21 ноября, на проспекте Тореза.

На опубликованных кадрах можно заметить, как несколько человек дерутся возле автомобилей на улице. По очереди участники потасовки падают на капоты припаркованных машин. Причиной драки стала ссора в родительском чате.

В потасовке принимали участие около десяти человек. При задержании полиция изъяла газовый и травматический пистолеты. Пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Напомним, что в конце октября в Волгограде после конфликта родителей двух девочек в родительском чате скончался из-за избиения молодой мужчина.