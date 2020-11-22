Членов семьи погибшего в ДТП с Ефремовым проверяют на дачу ложных показаний

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22 ноября 2020, 22:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

машина СК РФ, Zamir Usmanov/Global Look Press

Следственный комитет России в настоящий момент проводит проверку по факту дачи заведомо ложных показаний родственниками курьера Сергея Захарова, который погиб в ДТП с актером Михаилом Ефремовым.

Согласно последней информации, соответствующее заявление в СК РФ ранее написала сожительница погибшего Ирина Стерхова. Ее защитник Вадим Никулин подчеркнул, что проверка проводится по факту дачи ложных показаний супругой Сергея Захарова, его братом и сыном. "Мы рассчитываем, что по результату проверки будет возбуждено уголовное дело", – уточнил юрист.

Отметим, что Стерхова ранее пыталась добиться того, чтобы суд признал ее потерпевшей по делу о смертельном ДТП, но все инстанции ей отказали, поскольку формально она не приходится умершему мужчине ни женой, ни кровной родственницей.