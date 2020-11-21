МВД: Троих свидетелей по делу о ДТП с участием Ефремова подозревают в даче ложных показаний

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21 ноября 2020, 11:37 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В ходе расследования дела по ДТП с участием Михаила Ефремова были свидетели, сообщившие, что за рулем джипа находился не актер, а другие люди. Сейчас троих свидетелей по этому делу подозревают в даче ложных показаний. Им грозит реальный срок.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что следователи полиции допросили трёх человек, в том числе двух мужчин, которые утверждали, что видели в вечер ДТП другого человека за рулём джипа Михаила Ефремова и еще одного мужчину, утверждавшего, что видел в машине артиста неизвестного мужчину.

В МВД подчеркнули, что в ходе проверки установлено - все трое свидетелей в суде говорили неправду. Вероятно, в МВД сообщили об Александре Кобце, Андрее Гаеве и Теване Бадасяне, - передает Эхо Москвы.

По информации ТАСС, свидетелей допросили в суде после ходатайства бывшего защитника Ефремова Эльмана Пашаева. После этого разбирательства он на год лишился адвокатского статуса.