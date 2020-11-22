На юге Москвы ликвидирован пожар на складе в промзоне

В воскресенье, 22 ноября, на юге Москвы вспыхнул пожар на складе, расположенном на территории промзоны. В пресс-службе МЧС Москвы к настоящему моменту предоставили информацию о ликвидации возгорания.
Ранее поступили данные о пожаре на складе по адресу: Варшавское шоссе, дом 26, сооружение 12. Известно, что огонь возник на минус 1 этаже на площади примерно 300 квадратных метров. К 18.34 возгорание было полностью ликвидировано прибывшими на место пожарными.
Информации о пострадавших в результате случившегося не поступало.
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