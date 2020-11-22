ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

При пожаре в многоквартирном доме в Астрахани погиб ребенок

, 17:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ГУМЧС России по Астраханской области

При пожаре в многоквартирном доме в Астрахани погиб ребенок
пожарный, https://argumenti.ru/society/2020/11/698507

В многоквартирном жилом доме в Астрахани вспыхнул пожар. Согласно последней информации, к настоящему моменту возгорание ликвидировано, на месте случившегося спасатели обнаружили тело ребенка.

Представитель ГУМЧС России по Астраханской области отметил, что пожар произошел сегодня днем в одноэтажном многоквартирном доме барачного типа, расположенном на улице Каменноярская. Пламя охватило площадь 200 квадратных метров.

На месте возгорания спасатели нашли тело четырехлетнего ребенка. В ликвидации пожара принимали участие 27 человек личного состава и пять единиц техники.

ЕТ

Общество

МВД РФ планирует создать банк биометрических данных россиян и иностранцев

МВД РФ планирует создать банк биометрических данных россиян и иностранцев

МВД России создаст централизованный банк биометрических данных россиян и иностранцев, который позволит идентифицировать людей по изображению лица и отпечаткам пальцев. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства в воскресенье, 22 ноября.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью