Выжившая в провалившейся под лед машине в ХМАО девочка находится в коме

Одна из двух девочек, выживших в автомобиле, который провалился под лед в ХМАО, находится в коме. Соответствующую информацию предоставили в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Ранее сегодня стало известно, что машина, в салоне которой находились мужчина, две женщины и трое детей, провалилась по лед реки Северная Сосьва. В результате случившегося погибли беременная женщина и ребенок 2020 года рождения.
Всех четырех человек, которые смогли выбраться из затонувшего автомобиля, осмотрели специалисты Центра медицины катастроф. Девочку 2014 года рождения впоследствии экстренно доставили в больницу, она находится в состоянии комы.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.