Выжившая в провалившейся под лед машине в ХМАО девочка находится в коме

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20 ноября 2020, 10:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СУСК РФ по ХМАО – Югре

скорая помощь, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Одна из двух девочек, выживших в автомобиле, который провалился под лед в ХМАО, находится в коме. Соответствующую информацию предоставили в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.

Ранее сегодня стало известно, что машина, в салоне которой находились мужчина, две женщины и трое детей, провалилась по лед реки Северная Сосьва. В результате случившегося погибли беременная женщина и ребенок 2020 года рождения.

Всех четырех человек, которые смогли выбраться из затонувшего автомобиля, осмотрели специалисты Центра медицины катастроф. Девочку 2014 года рождения впоследствии экстренно доставили в больницу, она находится в состоянии комы.