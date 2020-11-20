Машина с шестью людьми ушла под лед в ХМАО, погибли женщина и ребенок

На реке в Березовском районе ХМАО машина, в салоне которой находились шесть человек, ушла под лед. Согласно последней информации, в результате случившегося погибли беременная женщина и ребенок.
Рано утром в пятницу стало известно, что на берегу реки Северная Сосьва под лед ушел автомобиль. В салоне транспортного средства в момент происшествия находились шесть человек: мужчина, две женщины и три девочки.
В результате случившегося погибли беременная женщина 1991 года рождения и ребенок 2020 года рождения.
В настоящий момент на месте работает следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают точные обстоятельства и причины происшествия.
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