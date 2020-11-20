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На севере Москвы произошло ДТП с автобусом и легковушкой, двое погибших

, 07:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

На севере Москвы произошло ДТП с автобусом и легковушкой, двое погибших
салон автобуса, pixabay.com

На севере Москвы минувшей ночью случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и легкового автомобиля. Согласно последней информации, в результате случившегося погибли два человека.

Уточняется, что ДТП случилось в 1.50 пятницы, 20 ноября, на пересечении Дмитровского и Коровинского шоссе. Установлено, что отечественный легковой автомобиль, который двигался на летней резине, проехал перекресток на красный свет и столкнулся с автобусом, ехавшим в парк без пассажиров.

В результате происшествия погибли водитель и пассажир легковушки.

ЕТ

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