На севере Москвы произошло ДТП с автобусом и легковушкой, двое погибших
20 ноября 2020, 07:07[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
На севере Москвы минувшей ночью случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и легкового автомобиля. Согласно последней информации, в результате случившегося погибли два человека.
Уточняется, что ДТП случилось в 1.50 пятницы, 20 ноября, на пересечении Дмитровского и Коровинского шоссе. Установлено, что отечественный легковой автомобиль, который двигался на летней резине, проехал перекресток на красный свет и столкнулся с автобусом, ехавшим в парк без пассажиров.
В результате происшествия погибли водитель и пассажир легковушки.
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