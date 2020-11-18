Подозреваемая в убийстве своих детей в столичной квартире назвала причину своего поступка

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18 ноября 2020, 16:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НТВ

фото: сайт Следкома РФ

Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что подозреваемая в убийстве своих детей в Москве полностью признала вину. Тела мальчика и девочки 3 и 5 лет с признаками удушения нашли накануне в квартире на Тайнинской улице.

«В ближайшее время следствие планирует предъявить фигурантке обвинение, а также ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Для проверки ее психического здоровья будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза», - уточнила она.

Женщина рассказала, что мысль об убийстве ей пришла внезапно, после чего она начала пить алкоголь. Вернувшемуся домой супругу – отцу детей она заявила, что ее психическое заболевание - расстройство личности обострилось, и поэтому она ощущает подавленность. Тогда мужчина вызвал полицию. Ее госпитализировали в больницу «в неадекватном состоянии».

Также есть информация, что родители погибших детей в разводе, мать - 25-летняя студентка Государственного академического университета гуманитарных наук, отец - 32-летний повар, работающий в «Москва-сити».

Возбуждено уголовное дело.