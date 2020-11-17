В столичной квартире дома по улице Тайнинской обнаружены тела двух малолетних детей

Аргументы Недели → Происшествия 18+

17 ноября 2020, 22:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта СКР

В Москве вечером 17 ноября 2020 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Тайнинской, обнаружены тела двух малолетних детей. Старший помощник руководителя столичного следственного управления СК России Юлия Иванова рассказала, что с телами детей в квартире находилась их мать.

По информации телеграм-каналов, погибших детей двух и пяти лет обнаружил мертвыми их отец, вернувшись с работы. Следователи начали проводить доследственную проверку. В квартире работают криминалисты и следователи. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух малолетних".

На причастность к совершению преступления проверяется мать детей, с которой в настоящее время работают следователи.

Руководитель Главного следственного управления по Москве Андрей Стрижов взял на личный контроль ход расследования уголовного дела.