ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 18+

В столичной квартире дома по улице Тайнинской обнаружены тела двух малолетних детей

, 22:47 [ «Аргументы Недели» ]

В столичной квартире дома по улице Тайнинской обнаружены тела двух малолетних детей
фото с сайта СКР

В Москве вечером 17 ноября 2020 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Тайнинской, обнаружены тела двух малолетних детей. Старший помощник руководителя столичного следственного управления СК России Юлия Иванова рассказала, что с телами детей в квартире находилась их мать.

По информации телеграм-каналов, погибших детей двух и пяти лет обнаружил мертвыми их отец, вернувшись с работы.  Следователи начали проводить доследственную проверку. В квартире работают криминалисты и следователи. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух малолетних".

На причастность к совершению преступления проверяется мать детей, с которой в настоящее время работают следователи.

Руководитель Главного следственного управления по Москве Андрей Стрижов взял на личный контроль ход расследования уголовного дела.

ИЧ

В мире

Gazeta Wyborcza: Россия может взять под контроль Суэцкий канал, имеющий ключевое значение для мировой экономики

Россия возьмет под контроль Суэцкий канал, имеющий ключевое значение для мировой экономики

Российская Федерация может взять под свой контроль Суэцкий канал, который имеет ключевое значение для мировой экономики. Об этом говорится в материале, появившемся некоторое время назад на страницах СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью