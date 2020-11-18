В лобовом столкновении под Тверью погибли два человека
18 ноября 2020, 14:20[ «Аргументы Недели» ]Источник: тверьлайф.ru
В районе деревни Садки Калязинского района Тверской области случилось дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли два человека, выжить удалось трем людям, в частности, ребенку.
ДТП случилось в минувший вторник, 17 ноября. Установлено, что 22-летний водитель автомобиля ВАЗ 217010 выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с иномаркой под управлением 35-летней женщины. В результате аварии травмы получил виновник столкновения, автоледи, а также ее годовалый пассажир.
Еще двое пассажиров иномарки – 58-летняя женщина и трехлетний мальчик – скончались на месте.
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