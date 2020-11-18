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Скорая помощь и трактор столкнулись в Москве, пострадал фельдшер

, 12:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Скорая помощь и трактор столкнулись в Москве, пострадал фельдшер
скорая помощь, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В среду, 18 ноября, на востоке Москвы столкнулись трактор и машина скорой помощи. Соответствующую информацию сегодня днем предоставили журналистам сотрудники пресс-службы столичного главка МВД.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в 10.50 у дома 32 на шоссе Энтузиастов. В результате столкновения машины скорой помощи и трактора травмы получил один человек.

Источник в правоохранительных органах столицы уточнил, что пострадавший фельдшер был госпитализирован. Информации о его состоянии пока не поступало. На месте работают специалисты, которые устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

ЕТ

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