В районе 53 километра МКАД пробка образовалась из-за ДТП с участием грузовой и легковой машин
17 ноября 2020, 21:54[ «Аргументы Недели» ]
В районе 53 километра МКАД во вторник, 17 ноября, вечером пробка образовалась из-за ДТП с участием грузовой и легковой машин. В результате ДТП пострадал водитель легковушки.
На место происшествия прибыли бригада скорой помощи и полиция. Медики оказывают помощь пострадавшему водителю. Источник в правоохранительных органах уточнил, что авария случилась на внешней стороне 53-го км МКАД перед поворотом на генерала Дорохова. Там движение автомобилей затруднено.
По данным информатора, грузовик перевозил пищевые добавки.
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