В районе 53 километра МКАД пробка образовалась из-за ДТП с участием грузовой и легковой машин

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17 ноября 2020, 21:54 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В районе 53 километра МКАД во вторник, 17 ноября, вечером пробка образовалась из-за ДТП с участием грузовой и легковой машин. В результате ДТП пострадал водитель легковушки.

На место происшествия прибыли бригада скорой помощи и полиция. Медики оказывают помощь пострадавшему водителю.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что авария случилась на внешней стороне 53-го км МКАД перед поворотом на генерала Дорохова. Там движение автомобилей затруднено.

По данным информатора, грузовик перевозил пищевые добавки.