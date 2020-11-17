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В районе 53 километра МКАД пробка образовалась из-за ДТП с участием грузовой и легковой машин

, 21:54 [ «Аргументы Недели» ]

В районе 53 километра МКАД пробка образовалась из-за ДТП с участием грузовой и легковой машин
фото: pixabay.com

В районе 53 километра МКАД во вторник, 17 ноября, вечером пробка образовалась из-за ДТП с участием грузовой и легковой машин. В результате ДТП пострадал водитель легковушки.

На место происшествия прибыли бригада скорой помощи и полиция. Медики оказывают помощь пострадавшему водителю.
Источник в правоохранительных органах уточнил, что авария случилась на внешней стороне 53-го км МКАД перед поворотом на генерала Дорохова. Там движение автомобилей затруднено. 

По данным информатора, грузовик перевозил пищевые добавки.

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