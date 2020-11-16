При пожаре в коммунальной квартире в Калуге погибли две пожилые женщины

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16 ноября 2020, 14:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kaluganews.com

сотрудник МЧС России, Nikolay Gyngazov/Russian Look

В минувшее воскресенье, 15 ноября, в коммунальной квартире на первом этаже двухэтажного этажного жилого дома по улице Никитина в Калуге вспыхнул пожар. В результате случившегося погибли две пожилые женщины.

Согласно последней информации, пламя повредило две квартиры. Жертвами пожара стали 68-летняя и 92-летняя женщины – дочь и мать. Предполагается, что причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем или неисправность проводки в доме.

В настоящий момент на месте работают специалисты, которые устанавливают точные обстоятельства произошедшего.