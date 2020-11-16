При пожаре в коммунальной квартире в Калуге погибли две пожилые женщины

В минувшее воскресенье, 15 ноября, в коммунальной квартире на первом этаже двухэтажного этажного жилого дома по улице Никитина в Калуге вспыхнул пожар. В результате случившегося погибли две пожилые женщины.
Согласно последней информации, пламя повредило две квартиры. Жертвами пожара стали 68-летняя и 92-летняя женщины – дочь и мать. Предполагается, что причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем или неисправность проводки в доме.
В настоящий момент на месте работают специалисты, которые устанавливают точные обстоятельства произошедшего.
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