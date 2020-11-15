На севере Москвы во время пожара погиб человек

15 ноября 2020, 13:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: АГН Москва
В воскресенье, 15 ноября, в столичном районе Северное Медведково произошёл пожар в квартире, расположенной на первом этаже девятиэтажного дома. В результате происшествия погиб человек.
«Поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Широкая, д. 1, корп. 2 … Площадь пожара составила 15 кв. м. Пожарно-спасательными подразделениями из горевшей квартиры были спасены два человека. В целях безопасности из подъезда были выведены семь человек. Один человек погиб», - пояснили в пресс-службе МЧС.
В ведомстве отметили, что пожар ликвидирован.
Ранее сообщалось, что в строящемся здании на западе Москвы по улице Нежинская, дом 5 «Б» произошел пожар.
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