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Аргументы Недели Происшествия 13+

На севере Москвы во время пожара погиб человек

, 13:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН Москва

На севере Москвы во время пожара погиб человек
пожар, фото: pixels.com

В воскресенье, 15 ноября, в столичном районе Северное Медведково произошёл пожар в квартире, расположенной на первом этаже девятиэтажного дома. В результате происшествия погиб человек.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Широкая, д. 1, корп. 2 … Площадь пожара составила 15 кв. м. Пожарно-спасательными подразделениями из горевшей квартиры были спасены два человека. В целях безопасности из подъезда были выведены семь человек. Один человек погиб», - пояснили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве отметили, что пожар ликвидирован.

Ранее сообщалось, что в строящемся здании на западе Москвы по улице Нежинская, дом 5 «Б» произошел пожар.

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