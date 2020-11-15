На западе Москвы вспыхнул пожар в одном из строящихся зданий
15 ноября 2020, 12:25[ «Аргументы Недели» ]
В воскресенье, 15 ноября, в строящемся здании по улице Нежинская, дом 5 «Б» в Москве произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.
«15 ноября 2020 года в 10 часов 58 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре … по предварительной информации происходит возгорание в строящемся здании», – пояснили в ведомстве.
Отмечается, что горит утеплитель на кровле на площади около 20 квадратных метров. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.
Ранее сообщалось, что 14 ноября один человек погиб и трое пострадали во время пожара в Зеленограде.
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