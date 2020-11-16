Под окнами многоэтажки в Омске нашли тело врача

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16 ноября 2020, 09:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

окно, фото: pixabay.com

Старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Лариса Болдинова сообщила, что в Омске под окнами многоэтажного дома нашли тело местного врача. Информация о смерти 37-летнего мужчины стала известна в выходные.

«По версии следствия, мужчина упал с 11-го этажа, что подтверждается обнаруженными на теле … повреждениями, характерными для падения с высоты, и видеозаписью с камеры наружного наблюдения, установленной на доме», - пояснила она.

Болдинова отметила, что мужчину нашли мертвым в четверг возле дома № 1 на улице Новороссийская. По ее словам, информация о криминальном характере смерти пока «не нашла подтверждения, но будет проверена».

Также в СМИ говорилось, что медика перед смертью избили. Погибший работал в ХМАО.

Ранее в омском Минздраве объяснили, почему пациентка с поражением 90% легких была выписана из больницы.