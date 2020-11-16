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Аргументы Недели Происшествия 13+

В Самарской области три 10-летних мальчика надругались над школьницей

, 08:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

В Самарской области три 10-летних мальчика надругались над школьницей
фото: полицейская машина, Sergey Kovalev/Global Look Press

Жительница Сызрани (Самарская область) сообщила, что несколько подростков надругались над ее 11-летней дочерью. Соответствующее заявление передано в полицию, пишет kp.ru.

Инцидент произошёл 10 ноября в поселке Междуреченск.

«Женщина назвала трех подозреваемых - все 2010 года рождения», - пояснил источник, знакомый с ситуацией.

По факту происшествия полицейские проводят проверку, выясняются все обстоятельства случившегося, изъяты возможные вещественные доказательства и следы крови. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что жителя Калининграда подозревают в интимной близости с 11-летней падчерицей, которая якобы от него забеременела.

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