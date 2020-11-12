В Калининграде 11-летняя падчерица забеременела от отчима

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12 ноября 2020, 21:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

животик, фото: pixabay.com

Старший помощник руководителя следственного управления СК России Наталья Гацко рассказала, что жителя Калининграда подозревают в интимной близости с 11-летней падчерицей, которая якобы от него забеременела.

«Следственными органами СК России по Калининградской области расследуется уголовное дело по обвинению 32-летнего гражданина иностранного государства в совершении изнасилования потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста», - пояснила она.

В источнике говорится, что летом 2020 года 32-летний иностранец вступил в половой контакт с 11-летней дочерью своей гражданской жены. В октябре мать отвела девочку на обследование, где выяснилось, что она беременна. Медики сообщили о произошедшем в региональное управление СК РФ.

Гацко отметила, что мужчину задержали и допросили. Сначала он не признавал свою вину, но впоследствии от него поступили явки с повинной еще о нескольких совершенных преступлениях против половой неприкосновенности падчерицы, уточнила она. Ему предъявлено обвинение и по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей происшествия. Ход следствия контролирует лично руководитель СУ СК РФ по области Дмитрий Бочаров, оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществляется управлением уголовного розыска УМВД РФ по Калининградской области.