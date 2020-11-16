В Белгородской области произошло ДТП, три человека погибли

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16 ноября 2020, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Красногвардейском районе Белгородской области случилось дорожно-транспортное происшествие с легковушкой и грузовым автомобилем. Источник в экстренных службах сообщил о гибели трех человек.

Авария произошла в ночь на понедельник, 16 ноября, на дороге "Белгород - Павловск" в селе Малобыково Красногвардейского района. Предварительно установлено, что ВАЗ-2109 врезался в стоящий "Камаз".

Поступила информация о трех жертвах ДТП, а также одном пострадавшем.

Отмечается, что в настоящий момент в Красногвардейском районе снегопад, температура составляет минус 5 градусов, порывы ветра достигают 10 м/с.