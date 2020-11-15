В Перми автомобиль упал в реку, погибли женщина и ребенок
15 ноября 2020, 18:16[ «Аргументы Недели» ]
В пресс-службе краевого управления МВД сообщили, что автомобиль с женщиной и двумя детьми упал с обрыва в реку в Перми. ЧП произошло сегодня, 15 ноября около 16:00 часов на шоссе Космонавтов.
Глава семейства припарковался возле магазина и пошел за покупками. Автомобиль по непонятной причине скатился с парковки к обрыву и рухнул в реку. Женщина и один ребенок в результате происшествия погибли, второй малыш госпитализирован, его успели спасти.
На месте трагедии работают водолазы. Предстоит вытащить тела погибших и автомобиль.
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