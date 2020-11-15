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В Перми автомобиль упал в реку, погибли женщина и ребенок

, 18:16 [ «Аргументы Недели» ]

В Перми автомобиль упал в реку, погибли женщина и ребенок
Пермь, река, фото: pixabay.com

В пресс-службе краевого управления МВД сообщили, что автомобиль с женщиной и двумя детьми упал с обрыва в реку в Перми. ЧП произошло сегодня, 15 ноября около 16:00 часов на шоссе Космонавтов.

Глава семейства припарковался возле магазина и пошел за покупками. Автомобиль по непонятной причине скатился с парковки к обрыву и рухнул в реку. Женщина и один ребенок в результате происшествия погибли, второй малыш госпитализирован, его успели спасти.

На месте трагедии работают водолазы. Предстоит вытащить тела погибших и автомобиль.

В ДТП в Оренбургской области в ночь на субботу, 14 ноябя погиб ребенок.

НС

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