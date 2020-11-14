В ДТП в Оренбургской области погиб ребенок

14 ноября 2020, 14:04[ «Аргументы Недели» ]Источник: Noks.tv
В ночь на субботу, 14 ноября, под Орском в Оренбургской области случилось дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии, согласно последним данным, погиб ребенок, получивший серьезные травмы.
Предварительно установлено, что 25-летний водитель, находившийся за рулем иномарки, двигался со стороны поселка Островное в сторону Оренбурга и не справился с управлением. Автомобиль вылетел с трассы в кювет, где перевернулся.
Ребенок, который находился в салоне машины, получил тяжелые травмы и скончался до прибытия на место бригады скорой помощи. По факту случившегося в настоящий момент проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.
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