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В столичном районе Южное Бутово спасатели освободили запертую в машине годовалую девочку

, 20:48 [ «Аргументы Недели» ]

В столичном районе Южное Бутово спасатели освободили запертую в машине годовалую девочку
спасатели, фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Сегодня в столице спасателям поступил вызов в районе Южное Бутово. Очевидцы заволновались, что на улице Маршала Савицкого в автомобиле громко плачет маленький ребенок.

Сотрудники спасательного отряда в присутствии полиции вскрыли дверь машины, в которой находилась, судя по одежде, девочка около года. Старший дежурной смены Александр Климанов рассказал REN-TV, что спасатели ожидают "скорую", а сотрудники полиции пытаются выяснить, кто родители малыша и их местонахождение.

Ранее сообщалось, что в Перми автомобиль упал в реку, погибли женщина и ребенок.

НС

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