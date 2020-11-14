В Волгоградской области в больнице для ковид-пациентов нашли тело мужчины с ножевым ранением

Аргументы Недели → Происшествия 13+

14 ноября 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

пациент, фото: pixels.com

В инфекционном госпитале в Светлоярском районе Волгоградской области обнаружили мертвого пациента с ножевым ранением. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК РФ в субботу, 14 ноября.

В источнике говорится, что в больнице, перепрофилированной для приема пациентов с новым коронавирусом, утром в субботу найдено тело 87-летнего мужчины с ножевым ранением груди.

В комитете здравоохранения Волгоградской области уточнили, что пациент 29 октября поступил в больницу с пневмонией, с 8 по 11 ноября находился в реанимации, потом его перевели в отделение в состоянии средней тяжести. Собеседник отметил, что мужчина был обнаружен с ножом.

Проводится процессуальная проверка, направленная на выяснение всех деталей происшествия.

Ранее сообщалось, что в Волгограде скончалась женщина, получившая ожоги при взрыве котла в новостройке.