В Волгоградской области в больнице для ковид-пациентов нашли тело мужчины с ножевым ранением
14 ноября 2020, 13:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В инфекционном госпитале в Светлоярском районе Волгоградской области обнаружили мертвого пациента с ножевым ранением. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК РФ в субботу, 14 ноября.
В источнике говорится, что в больнице, перепрофилированной для приема пациентов с новым коронавирусом, утром в субботу найдено тело 87-летнего мужчины с ножевым ранением груди.
В комитете здравоохранения Волгоградской области уточнили, что пациент 29 октября поступил в больницу с пневмонией, с 8 по 11 ноября находился в реанимации, потом его перевели в отделение в состоянии средней тяжести. Собеседник отметил, что мужчина был обнаружен с ножом.
Проводится процессуальная проверка, направленная на выяснение всех деталей происшествия.
Ранее сообщалось, что в Волгограде скончалась женщина, получившая ожоги при взрыве котла в новостройке.
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