В Волгограде скончалась женщина, получившая ожоги при взрыве котла в новостройке

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14 ноября 2020, 13:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

больничная палата, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Женщина, которая получила жилье как сирота и пострадавшая в результате взрыва котла в новостройке в Волгограде, скончалась в реанимации. Об этом в субботу сообщили в администрации Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что 26 октября в ходе проверки газового котла в одной из новостроек Волгограда произошел взрыв. В результате случившегося хозяйка квартиры, специалисты газовой компании и обслуживающей организации получили ожоги. Женщина оказалась в реанимации в тяжелом состоянии.

Уточняется, что сегодня пострадавшая скончалась, несмотря на усилия врачей.