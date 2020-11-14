ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

В Волгограде скончалась женщина, получившая ожоги при взрыве котла в новостройке

, 13:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Волгограде скончалась женщина, получившая ожоги при взрыве котла в новостройке
больничная палата, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Женщина, которая получила жилье как сирота и пострадавшая в результате взрыва котла в новостройке в Волгограде, скончалась в реанимации. Об этом в субботу сообщили в администрации Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что 26 октября в ходе проверки газового котла в одной из новостроек Волгограда произошел взрыв. В результате случившегося хозяйка квартиры, специалисты газовой компании и обслуживающей организации получили ожоги. Женщина оказалась в реанимации в тяжелом состоянии.

Уточняется, что сегодня пострадавшая скончалась, несмотря на усилия врачей.

ЕТ

В мире

Участник протестов в Ереване обратился к россиянам: «Армения благодарна России»

Участник протестов в Ереване обратился к россиянам: «Армения благодарна России»

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян опубликовала видеообращение одного из протестущих в Ереване к российским гражданам. На кадрах изображён мужчина, который говорит, что Армения – его родина, а Россия - дом.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью