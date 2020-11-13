Два человека погибли в ДТП с автобусом и легковушкой в Красноярском крае

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13 ноября 2020, 07:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

машина скорой помощи, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На трассе Красноярск-Железногорск случилось дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля. В результате аварии два человека погибли, один пострадал.

В краевом главке МВД уточнили, что после столкновения двух транспортных средств погибли водитель и пассажир легковушки. Еще один пассажир этой машины был госпитализирован. В автобусе в момент аварии находились 9 человек, четверых врачи осмотрели на месте. Госпитализация никому из них не потребовалась.

Устанавливаются точные обстоятельства и причины ДТП. Движение в районе аварии организовано по одной полосе.