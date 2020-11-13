ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Два человека погибли в ДТП с автобусом и легковушкой в Красноярском крае

, 07:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Два человека погибли в ДТП с автобусом и легковушкой в Красноярском крае
машина скорой помощи, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На трассе Красноярск-Железногорск случилось дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля. В результате аварии два человека погибли, один пострадал.

В краевом главке МВД уточнили, что после столкновения двух транспортных средств погибли водитель и пассажир легковушки. Еще один пассажир этой машины был госпитализирован. В автобусе в момент аварии находились 9 человек, четверых врачи осмотрели на месте. Госпитализация никому из них не потребовалась.

Устанавливаются точные обстоятельства и причины ДТП. Движение в районе аварии организовано по одной полосе.

ЕТ

В мире

В США выявили максимальное с начала пандемии число случаев заражения COVID-19 за сутки – более 150 тысяч

В США выявили максимальное с начала пандемии число случаев заражения COVID-19 за сутки – более 150 тысяч

На территории Соединенных Штатов Америки за минувшие стуки зарегистрировали новый суточный максимум случаев заражения коронавирусной инфекцией с начала пандемии. Заболели более 150 тысяч человек.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью