Два человека погибли в ДТП с автобусом и легковушкой в Красноярском крае
13 ноября 2020, 07:07[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
На трассе Красноярск-Железногорск случилось дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля. В результате аварии два человека погибли, один пострадал.
В краевом главке МВД уточнили, что после столкновения двух транспортных средств погибли водитель и пассажир легковушки. Еще один пассажир этой машины был госпитализирован. В автобусе в момент аварии находились 9 человек, четверых врачи осмотрели на месте. Госпитализация никому из них не потребовалась.
Устанавливаются точные обстоятельства и причины ДТП. Движение в районе аварии организовано по одной полосе.
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