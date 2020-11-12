Две женщины и маленький ребенок погибли в ДТП под Ростовом

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12 ноября 2020, 22:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 161.ru

инспектор ДПС, фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

В четверг, 12 ноября, на трассе Новошахтинск - Гуково в Ростовской области произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии погибли три человека, в том числе 8-летняя девочка.

По предварительным данным регионального ГИБДД, 29-летний водитель «ВАЗ-2115» при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Hyundai», от удара грузовик перевернулся на крышу.

В легковом автомобиле погибли три человека – две 29-летних женщины и девочка 8 лет. Водитель фургона не пострадал.

Прокуратура Ростовской области проводит проверку по факту ДТП. Выясняется причина и обстоятельства произошедшего инцидента.