На пути российского патруля в Сирии произошел взрыв

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12 ноября 2020, 22:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

взрыв, фото: pixabay.com

На пути следования колонны военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщил заместитель главы центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.

В результате ЧП пострадавших нет, незначительные повреждения получил бронеавтомобиль "Тигр".

Инцидент произошел в ходе патрулирования, которое проводила российская военная полиция. Российские военные ехали по маршруту Изра – Сахват Эль-Камх (провинция Дераа) в сопровождении подразделения органов безопасности Сирии.

Командованием российской группировки войск в САР и сирийскими органами безопасности проводится расследование происшествия.

Президент Российской Федерации Владимир Путин днем в понедельник, 9 ноября, заявил, что очаг международного терроризма на территории Сирии к настоящему моменту фактически удалось ликвидировать.