ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

На пути российского патруля в Сирии произошел взрыв

, 22:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

На пути российского патруля в Сирии произошел взрыв
взрыв, фото: pixabay.com

На пути следования колонны военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщил заместитель главы центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.

В результате ЧП пострадавших нет, незначительные повреждения получил бронеавтомобиль "Тигр".

Инцидент произошел в ходе патрулирования, которое проводила российская военная полиция. Российские военные ехали по маршруту Изра – Сахват Эль-Камх (провинция Дераа) в сопровождении подразделения органов безопасности Сирии.

Командованием российской группировки войск в САР и сирийскими органами безопасности проводится расследование происшествия.

Президент Российской Федерации Владимир Путин днем в понедельник, 9 ноября, заявил, что очаг международного терроризма на территории Сирии к настоящему моменту фактически удалось ликвидировать.

НС

Политика

Лавров: Турецких миротворцев в Карабах направлять не будут

Лавров: Турецких миротворцев в Карабах направлять не будут

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что турецкие миротворческие миссии не будут направляться на территорию Нагорного Карабаха. По его словам, он ознакомлен с заявлением главы Минобороны Турции Хулуси Акара.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью