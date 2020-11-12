На пути российского патруля в Сирии произошел взрыв
12 ноября 2020, 22:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
На пути следования колонны военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщил заместитель главы центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.
В результате ЧП пострадавших нет, незначительные повреждения получил бронеавтомобиль "Тигр".
Инцидент произошел в ходе патрулирования, которое проводила российская военная полиция. Российские военные ехали по маршруту Изра – Сахват Эль-Камх (провинция Дераа) в сопровождении подразделения органов безопасности Сирии.
Командованием российской группировки войск в САР и сирийскими органами безопасности проводится расследование происшествия.
Президент Российской Федерации Владимир Путин днем в понедельник, 9 ноября, заявил, что очаг международного терроризма на территории Сирии к настоящему моменту фактически удалось ликвидировать.
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