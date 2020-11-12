МЧС: Пожар в торговом центре в Рязани потушен

Аргументы Недели → Происшествия 13+

12 ноября 2020, 19:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото с места происшествия, vk.com/narodnayaryazan

Пожар в торговом центре «М5 Молл» в Рязани, который охватил площадь 500 квадратных метров, потушен. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«В 19.00 пожар ликвидирован», - уточнил собеседник.

Отмечается, что в 18.20 пожар был локализован. Источник в экстренных службах добавил, что кровля торгового центра частично обрушилась, здание покинули 1200 человек. Информации о пострадавших нет.

Врио начальника ГУ МЧС по Рязанской области Александр Савуков подчеркнул, что дальнейших угроз обрушения в ТЦ «М5 Молл» нет. По его словам, к тушению привлекаются 19 единиц техники и 58 человек личного состава.

Прокуратура Московского района Рязани организовала проверку после происшествия.