В Рязани загорелась крыша торгового центра

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12 ноября 2020, 18:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото с места происшествия, vk.com/narodnayaryazan

В четверг, 12 ноября, в Рязани загорелся торгово-развлекательный центр «М5 Молл». Пожару присвоен третий номер сложности, сообщил представитель экстренных служб.

«На Московском шоссе горит кровля торгового центра "М5 Молл"», - пояснил собеседник.

Инцидент произошел около 17 часов. На место происшествия прибыли 47 человек Государственной противопожарной службы на 15 автомобилях. Людей эвакуировали, информации о пострадавших нет. Отмечается, что у здания обрушилась часть стены.

Кровля загорелась на площади 400 кв. метров.

Ранее сообщалось, что двое детей и взрослый погибли при пожаре в подмосковной Балашихе.

фото: vk.com/narodnayaryazan