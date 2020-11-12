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Аргументы Недели Происшествия 13+

В Рязани загорелась крыша торгового центра

, 18:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Рязани загорелась крыша торгового центра
фото с места происшествия, vk.com/narodnayaryazan

В четверг, 12 ноября, в Рязани загорелся торгово-развлекательный центр «М5 Молл». Пожару присвоен третий номер сложности, сообщил представитель экстренных служб.

«На Московском шоссе горит кровля торгового центра "М5 Молл"», - пояснил собеседник.

Инцидент произошел около 17 часов. На место происшествия прибыли 47 человек Государственной противопожарной службы на 15 автомобилях. Людей эвакуировали, информации о пострадавших нет. Отмечается, что у здания обрушилась часть стены.

Кровля загорелась на площади 400 кв. метров.

Ранее сообщалось, что двое детей и взрослый погибли при пожаре в подмосковной Балашихе.

В Рязани загорелась крыша торгового центрафото: vk.com/narodnayaryazan

БА

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