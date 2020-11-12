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Двое детей и взрослый погибли при пожаре в подмосковной Балашихе

, 16:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Двое детей и взрослый погибли при пожаре в подмосковной Балашихе
пожарная машина, фото: pixabay.com

Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в доме в подмосковной Балашихе, где погибли двое детей и взрослый. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по области Ольга Врадий в четверг, 12 ноября.

«В результате возгорания на лоджии в жилом доме на Чистопольской улице пострадали четыре человека, из них трое погибли», - пояснили в пресс-службе МЧС.

В результате пожара в квартире погибло двое детей – 2016 и 2018 годов рождения, а также женщина. Еще один ребенок госпитализирован.

Врадий отметила, что возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливается очаг и причины возгорания.

БА

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