На детской площадке в Мурманской области подросток ранил сверстника

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11 ноября 2020, 17:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СУСК РФ по Мурманской области

нож, pixabay.com

На детской площадке в Кандалакше Мурманской области 13-летний подросток ранил своего 14-летнего знакомого. Соответствующую информацию предоставили в среду сотрудники регионального СУСК РФ.

Происшествие случилось вечером в понедельник, 9 ноября. Установлено, что между двумя несовершеннолетними вспыхнул конфликт, в результате которого завязалась драка. В какой-то момент младший мальчик нанес старшему ранение ножом в область живота, а затем скрылся.

Пострадавший подросток самостоятельно добрался до дома, где родители вызвали ему скорую помощь. В настоящий момент жизни и здоровью мальчика ничто не угрожает.

К настоящему моменту удалось выяснить, что оба подростка в образовательном учреждении характеризуются положительно. Устанавливаются подробности инцидента.