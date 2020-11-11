На детской площадке в Мурманской области подросток ранил сверстника

На детской площадке в Кандалакше Мурманской области 13-летний подросток ранил своего 14-летнего знакомого. Соответствующую информацию предоставили в среду сотрудники регионального СУСК РФ.
Происшествие случилось вечером в понедельник, 9 ноября. Установлено, что между двумя несовершеннолетними вспыхнул конфликт, в результате которого завязалась драка. В какой-то момент младший мальчик нанес старшему ранение ножом в область живота, а затем скрылся.
Пострадавший подросток самостоятельно добрался до дома, где родители вызвали ему скорую помощь. В настоящий момент жизни и здоровью мальчика ничто не угрожает.
К настоящему моменту удалось выяснить, что оба подростка в образовательном учреждении характеризуются положительно. Устанавливаются подробности инцидента.
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