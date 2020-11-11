Пьяный мужчина угнал автокран и столкнулся с поездом под Иркутском

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11 ноября 2020, 16:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МВД МЕДИА

машина полиции, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Иркутской области мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, угнал автокран, а затем столкнулся с грузовым поездом. Ущерб от действий гражданина составил более 4,5 миллиона рублей.

Установлено, что человек, угнавший автокран с одной из производственных баз, является ранее судимым 40-летним жителем города Черемхова. Он выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, вследствие чего допустил столкновение с грузовым поездом с 86 порожними вагонами.

В результате аварии оказались повреждены шесть цистерн и 240 метров железнодорожного полотна, а это повлекло за собой простой поездов. Гражданин признался, что при помощи автокрана планировал проводить погрузочные работы, чтобы подзаработать.